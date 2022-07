Tage der Chor- und Orchestermusik starten

Neubrandenburg/Berlin (MH) – Mit einem Auftaktkonzert in der Neubrandenburger Konzertkirche beginnen am (heutigen) Freitag die diesjährigen Tage der Chor- und Orchestermusik (TCOM). Das dreitägige Amateurmusik-Festival findet zum zweiten Mal in Mecklenburg-Vorpommern statt, nach 1995 in Rostock.

Den ganzen Samstag über bringen Chor-, Orchester- und Kammermusik-Ensembles aus ganz Deutschland den Marktplatz der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg zum Klingen. Am Sonntag ist die Verleihung der Zelter- und der Pro-Musica-Plakette des Bundespräsidenten geplant. Frank-Walter Steinmeier wird die Auszeichnungen persönlich an den Gemischten Chor Mahlow 1912 und an das Berliner Ärzte-Orchester überreichen, stellvertretend für alle in diesem Jahr ausgezeichneten Musikvereinigungen. 2022 werden 63 Zelter- und 44 Pro-Musica-Plaketten vergeben. Erstmals seit 2018 wird der Bundespräsident wieder selbst die Verleihung vornehmen.

"Mit über 14 Millionen Menschen, die in ihrer Freizeit Musik machen, stellt die Amateurmusik neben dem Sport die größte Kulturbewegung des Landes dar", sagte der Präsident des Bundesverbandes Chor & Orchester, Benjamin Strasser. "Bei den Tagen der Chor- und Orchestermusik können wir zeigen, wie vielfältig Chorszene und Orchesterkultur sind."

Die TCOM sind eines der bedeutendsten Festivals der Amateurmusik in Deutschland. Sie finden jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt. Zur Teilnahme können sich ansässige Musikvereine, regionale Chöre und Ensembles bundesweit bewerben, die Auswahl trifft eine Programmkommission. Traditionell findet das Festival jeweils drei Wochen vor Ostern statt. Die Ausgabe 2020 in Dessau wurde wegen der beginnenden Corona-Pandemie wenige Tage vor Beginn abgesagt. Im vorigen Jahr wurden die TCOM erstmals im Sommer veranstaltet.

➜ https://bundesmusikverband.de/tcom/