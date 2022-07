John Lundgren sagt bei Bayreuther Festspielen ab

Bayreuth/Berlin (MH) – Der schwedische Bariton John Lundgren hat seine Teilnahme an den diesjährigen Bayreuther Festspielen abgesagt. "Aufgrund der Schwere persönlicher Probleme" sehe sich der 53-Jährige außerstande, wie 2021 die Titelpartie in der Oper "Der fliegende Holländer" zu gestalten, schrieben die Veranstalter am Freitag auf ihrer Website. Die Rolle werde nun Thomas J. Mayer übernehmen.

Vor einem Monat hatte Lundgren sich schon von der Neuinszenierung des "Ring des Nibelungen" zurückgezogen. Dabei hätte er den Wotan in "Das Rheingold" und in "Die Walküre" sowie den Wanderer in "Siegfried" singen sollen. Die Partien übernehmen an seiner Stelle Egils Silins und Tomasz Konieczny.

Die Richard-Wagner-Festspiele werden am 25. Juli mit einer Neuproduktion von "Tristan und Isolde" eröffnet. Der "Ring"-Zyklus startet am 31. Juli. Die Tetralogie in der Regie des Österreichers Valentin Schwarz war ursprünglich bereits für 2020 geplant. Damals mussten die Bayreuther Festspiele wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt werden. Die musikalische Leitung übernimmt der Finne Pietari Inkinen.

