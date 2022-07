Klavier-Festival Ruhr zieht Erfolgsbilanz

Essen/Berlin (MH) – Das Klavier-Festival Ruhr hat in diesem Jahr rund 27.000 Besucher angezogen. "Nach zwei entbehrungsreichen Jahren der Pandemie sind Publikum wie Künstler für die von der Musik gestiftete Gemeinschaft unendlich dankbar und froh", sagte Intendant Franz Xaver Ohnesorg am Freitag auf der Abschluss-Pressekonferenz. Die Zuschauer erlebten 101 Pianisten, zehn Ensembles und 16 weitere Solisten in 24 Städten der Rhein-Ruhr-Region. Zehn der 63 Veranstaltungen waren ausverkauft.

Mit dem Leitmotiv "Lebenslinien" habe man noch mehr als sonst die Künstler selbst in den Mittelpunkt gerückt, erklärte Ohnesorg. Aufgetreten seien Pianisten, die dem Festival seit Jahrzehnten freundschaftlich verbunden sind. Als Beispiele nannte der Intendant Martha Argerich, die seit ihrem Debüt 1989 zum 29. Mal beim Klavier-Festival Ruhr gastierte, sowie Elena Bashkirova (Debüt 1992) und Grigory Sokolov (Debüt 1993) mit jeweils 24 Konzerten. Den Rekord halte Graham Johnson, der in diesem Sommer seinen 52. Abend seit 1996 bei dem Klavier-Festival hatte.

Am Abend sollte das Duo Yaara Tal & Andreas Groethuysen mit dem Preis des Klavier-Festivals Ruhr ausgezeichnet werden. Das Abschlusskonzert gestaltet am Samstag der Jazzpianist Michel Camilo.

Im kommenden Jahr soll das Klavier-Festival voraussichtlich von Ende April bis Anfang Juli stattfinden.

