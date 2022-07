Flashmob mit Rattle für neues Münchner Konzerthaus

München/Berlin (MH) – Mit einem Flashmob haben sich Musiker aus ganz Bayern für das neue Konzerthaus in München eingesetzt. Am geplanten Standort des Neubaus im Werksviertel erklangen am Freitag die Themen aus den Filmen "Star Wars" und "Indiana Jones" von John Williams. Unter der Leitung von Sir Simon Rattle spielten das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO), das Bayerische Landesjugendorchester und Mitglieder weiterer professioneller und Laienensembles.

"Der Flashmob ist erst die Vorspeise. Natürlich brauchen wir auch ein Gebäude", sagte Rattle, der 2023 Chefdirigent des BRSO wird. "Wir bleiben optimistisch und wir spielen. Mit Freude, für alle. May the force be with you."

Das Konzerthaus im Osten Münchens soll unter anderem die feste Spielstätte des BR-Symphonieorchesters werden. Insgesamt sind drei Säle sowie ein umfangreicher Bereich für Musikvermittlung vorgesehen. Im März deutete Kunstminister Markus Blume (CSU) eine Verzögerung des für 2025 geplanten Baubeginns an. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte kurz danach eine "Denkpause". "Wir können nicht alles unendlich finanzieren", sagte er der "Süddeutschen Zeitung" unter Verweis auf die Corona- und die Ukraine-Krise.

