Klassik am Odeonsplatz – Die Sommernacht der Filmmusik

Musik (Deutschland, Live-Übertragung) Beim Open-Air-Konzert "Klassik am Odeonsplatz" in München gibt es in diesem Jahr zwei Premieren: Sir Simon Rattle, der 2023 Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks wird, leitet das Orchester noch vor Beginn seiner offiziellen Amtszeit. Und erstmals wird das Konzert auf Das Erste live übertragen, zumindest der zweite Teil. Solistin des Abends ist die Violinistin Veronika Eberle. Vor der malerischen Kulisse des Odeonsplatzes erklingt Oscar-prämierte Filmmusik.

Olivia de Havilland und Errol Flynn waren die Stars im Hollywood-Streifen "Die Abenteuer des Robin Hood" von Regielegende Michael Curtiz. In drei Kategorien gewann der Film die berühmte goldene Statue, darunter auch die Musik des aus Österreich emigrierten Erich Wolfgang Korngold. Geschult durch die spätromantische Oper wurde er zum Mitbegründer einer opulenten, süffigen, symphonischen Filmmusik.

Diese inspirierte noch Generationen von Nachfolgern, wie den Komponisten John Williams. Der nunmehr 90-jährige Altmeister des Soundtracks bildet mit Klassikern wie "Star Wars" und "Harry Potter" den glamourösen Rahmen dieser Filmmusik-Gala, die von Schauspielerin und "Tatort"-Kommissarin Maria Furtwängler moderiert wird. Das komplette Konzert ist von 20:04 bis 23:00 Uhr im Radio auf BR-Klassik zu hören.

"Klassik am Odeonsplatz" zieht alljährlich an zwei Abenden jeweils 8.000 Menschen an. 2020 musste das 20-jährige Jubiläum wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Im vorigen Jahr konnten die Konzerte nur mit 2.000 Zuschauern stattfinden.

