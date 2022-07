Klassik am Odeonsplatz 2022 – Highlights der Filmmusik

Samstag, 16. Juli 2022 / 20:15 – 21:45 Uhr

3sat

Musik (Deutschland 2022) Beim Open-Air-Konzert "Klassik am Odeonsplatz" vor einer Woche gab Sir Simon Rattle seinen Einstand. Der Brite wird 2023 Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und leitete den Klangkörper noch vor Beginn seiner offiziellen Amtszeit. Solistin des Abends war die Violinistin Veronika Eberle. Vor der malerischen Kulisse des Odeonsplatzes erklang Oscar-prämierte Filmmusik von Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, David Raksin und John Williams – Stilbildnern eines Genres, das längst selbst zur Klassik gehört.

Spätestens seit "Rhythm Is It!" und seiner "Matthäuspassion" gilt Rattle als multimedialer Wegbereiter neuer Musikvermittlung. Bereits 1989 dirigierte er erstmals den Soundtrack zu "Henry V" und realisierte 2006 die Partitur zu Tom Tykwers Süskind-Verfilmung "Das Parfum" am Pult der Berliner Philharmoniker, deren Chefdirigent er von 2002 bis 2018 war.

Das Konzertprogramm im Überblick:

John Williams: The Raider’s March aus "Raiders of the Lost Ark"

John Williams: Hedwig’s Theme aus "Harry Potter and the Philosopher’s Stone"

Miklós Rózsa: Konzert für Violine, "Ben Hur Suite"

David Raksin: "Laura Theme" aus "Laura"

Erich Korngold: "Die Abenteuer des Robin Hood"

John Williams: "Star Wars" (Main Title)

"Klassik am Odeonsplatz" zieht alljährlich an zwei Abenden jeweils 8.000 Menschen an. 2020 musste das 20-jährige Jubiläum wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Im vorigen Jahr konnten die Konzerte nur mit 2.000 Zuschauern stattfinden.

(pt/MH)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ http://www.klassik-am-odeonsplatz.de

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright