Staatstheater Schwerin mit Saison 2021/22 zufrieden

Schwerin/Berlin (MH) – Das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin hat eine positive Bilanz der Saison 2021/22 gezogen. Mit 63.000 Besuchern könne man "durchaus zufrieden sein", erklärte Generalintendant Hans-Georg Wegner am Montag. Die Spielzeit sei zwar, wie das Vorjahr, durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie belastet. Im Rückblick seien aber die größten Schwierigkeiten schnell vergessen. Es sei den Mitarbeitern gelungen, um das Theater "eine Aura der Offenheit und der Neugierde zu zaubern".

Den Saisonabschluss bildeten die Schlossfestspiele, für die mehr als 50 Vorstellungen geplant waren. Sechs Veranstaltungen mussten Corona-bedingt ausfallen und eine Open-Air-Aufführung wegen Gewitters abgesagt werden. Insgesamt kamen 17.500 Besucher, das entspreche dem Wert des Vorjahres. Statt einer Musiktheaterinszenierung und einer Schauspielproduktion gab es diesmal ein Programm mit allen sechs Sparten an unterschiedlichen Spielorten. "Das neue Konzept hat sich bewährt und ist viel wirtschaftlicher", sagte der Kaufmännische Geschäftsführer Christian Schwandt. "Wir werden auch im kommenden Sommer wieder eine breite Palette an Konzerten und Aufführungen anbieten." Die neue Bühne auf der Schwimmenden Wiese am Schlossgarten habe sich als idealer Ort für Konzerte erwiesen.

