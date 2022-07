Bayerische Staatsoper verabschiedet Sänger Ulrich Reß

München/Berlin (MH) – Mit Kammersänger Ulrich Reß geht das dienstälteste Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper in den Ruhestand. Wie das Haus am Donnerstag mitteilte, wird der Tenor am kommenden Sonntag im Rahmen der Vorstellung von Richard Strauss' "Der Rosenkavalier" verabschiedet. Seit seinem ersten Gastengagement am 2. Februar 1984 hat Reß mehr als 2.000 Auftritte (ohne Konzerte) auf der Bühne der Bayerischen Staatsoper absolviert. Im selben Jahr war er in das Ensemble des Hauses aufgenommen worden.

"Wir verneigen uns heute nicht nur vor dem Sänger und Ausnahme-Darsteller Ulrich Reß, sondern auch vor ihm als Mensch. Er ist ein Kollege, wie man ihn sich nur wünschen kann", sagte Staatsintendant Serge Dorny. Als erklärter leidenschaftlicher Familienmensch gestalte Reß auch die Beziehungen seiner Opernfamilie mit viel Herzblut und großem sozialen Engagement. Zudem teilte der Sänger gern seine Erfahrungen mit den jüngeren Kollegen, um sie auf ihrem Berufsweg zu unterstützen. "Die vielen schönen gemeinsamen Momente bleiben unvergesslich", betonte Dorny.

Der 1956 in Augsburg geborene Reß gastierte an vielen anderen deutschen Theatern und in Frankreich. Der Bayerischen Staatsoper werde er auch nach seinem Abschied treu bleiben, hieß es. Schon in der kommenden Saison werde er als Gast an sein langjähriges Stammhaus zurückkehren.

