Musiker Peter Gülke wird Mitglied im Orden Pour le mérite

Berlin (MH) – Der Dirigent und Musikwissenschaftler Peter Gülke ist einer von vier neuen Mitgliedern im Orden Pour le mérite. Der 88-Jährige wurde gemeinsam mit dem Philosophen Jürgen Habermas, dem Physiker Stefan Hell und dem britischen Architekten Sir David Chipperfield gewählt, teilte das Staatsministerium für Kultur und Medien am Freitag mit.

Gülke wurde 1934 in Weimar geboren. Dort sowie in Jena und Leipzig studierte er Violoncello, Musikwissenschaft, Romanistik und Germanistik. Gülke wirkte unter anderem als Chefdirigent am Hans-Otto-Theater in Potsdam und von 2015 bis 2020 bei den Brandenburger Symphonikern, als Kapellmeister der Staatsoper Dresden und als Generalmusikdirektor der Staatskapelle Weimar. Er war Professor für Dirigieren an der Musikhochschule Freiburg und für Musikwissenschaft an der Universität Basel. 2014 wurde Gülke mit dem Ernst von Siemens Musikpreis "für ein Leben im Dienste der Musik" ausgezeichnet.

Dem Orden Pour le mérite gehören derzeit 39 deutsche und 38 ausländische Mitglieder an. Die Zuwahl in den Orden zählt zu den höchsten Ehrungen, die einem Wissenschaftler oder Künstler in Deutschland zuteilwerden kann. Der Orden wird von der Kulturstaatsministerin finanziert und organisatorisch betreut.

