Schleswig-Holstein Musik Festival mit Halbzeit glücklich

Lübeck/Berlin (MH) – Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) verzeichnet zur Halbzeit eine Auslastung von 78 Prozent. Für die 204 Konzerte und fünf Musikfeste auf dem Lande seien bereits 153.000 Plätze belegt, teilten die Organisatoren am Freitag mit. 96 Veranstaltungen seien ausverkauft.

"Das Ergebnis macht uns sehr glücklich", sagte Intendant Christian Kuhnt. "Die Konzerte unseres Porträtkünstler Omer Meir Wellber sowie die Johannes Brahms gewidmete Komponisten-Retrospektive sind mit vielen ausverkauften Konzerten enorm nachgefragt." Besonders freue ihn das Vertrauen, das die Besucher dem Festival nach zwei schwierigen Corona-Jahren entgegenbrächten. "Ich danke unseren vielen Unterstützern und natürlich auch meinem Team", betonte er.

Im August stehen noch weitere Höhepunkte auf dem Programm. Ende des Monats werden in Lübeck alle vier Brahms-Sinfonien von der NDR Radiophilharmonie und ihrem Chefdirigenten Andrew Manze aufgeführt. Zum Abschluss des Festivals erklingt in Kiel George Gershwins Oper "Porgy and Bess" mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Alan Gilbert. In den Titelpartien sind Morris Robinson und Elizabeth Llewellyn sowie Golda Schultz als Clara zu erleben.

Die 36. Ausgabe des Festivals dauert noch bis zum 31. August.

(wa)

