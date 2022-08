Bundesverdienstkreuz an Musiker Kolja Lessing

München/Berlin (MH) – Der Musiker und Musikwissenschaftler Kolja Lessing hat das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) übergab dem 60-Jährigen die Auszeichnung am Montag in München, wie das Ministerium mitteilte.

"Virtuoser Geiger und Pianist, erfolgreicher Komponist und Musikwissenschaftler, engagierter Pädagoge und Mentor für Nachwuchstalente – Sie gelten zu Recht als vielseitiger Experte der Musikwelt", sagte Blume. "Als großer Künstler und Wissenschaftler haben Sie sich mit Talent, Expertise und unerschöpflicher Energie bleibende Verdienste erworben."

Der 1961 in Karlsruhe geborene Lessing konzertiert weltweit als Pianist und Violinist. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit wirkt er als Pädagoge und Mentor für Nachwuchstalente. Nach Professuren an den Musikhochschulen in Würzburg und Leipzig folgte er 2000 einem Ruf nach Stuttgart. Als Musikforscher beschäftigt er sich unter anderem mit von den Nationalsozialisten diffamierten Künstlern.

