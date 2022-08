Bariton Konieczny kann nach Unfall wieder auftreten

Bayreuth/Berlin (MH) – Der polnische Bariton Tomasz Konieczny ist nach seinem Bühnenunfall am Montag bei den Bayreuther Festspielen auf dem Wege der Besserung. Der 50-Jährige werde wie geplant in der Premiere der Oper "Siegfried" den Wanderer singen, teilte Pressesprecher Hubertus Herrmann am Dienstag mit. "Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals ausdrücklich bei Michael Kupfer-Radecky, der die gestrige Vorstellung bravourös gerettet hat", fügte er hinzu.

Konieczny war in der Premiere der "Walküre" als Wotan zu Boden gestürzt, weil ein Sessel zerbrach, in den der sich hatte fallen lassen. Zwar brachte der Sänger den zweiten Akt scheinbar ungerührt zu Ende. Nach der Pause konnte er jedoch nicht auf die Bühne zurückkehren. Für ihn sprang Kupfer-Radecky ein. Der gebürtige Ravensburger gibt in der Bayreuther Neuproduktion des "Ring"-Zyklus den Gunther in der "Götterdämmerung", die am Freitag (5. August) Premiere feiert.

Ursprünglich sollte John Lundgren den Wotan im "Rheingold" und in der "Walküre" beziehungsweise den Wanderer in "Siegfried" singen. Der schwedische Bariton musste seine Teilnahme jedoch wegen persönlicher Probleme absagen. Die Partien übernahmen an seiner Stelle Egils Silins und Tomasz Konieczny. Auch der finnische Dirigent Pietari Inkinen musste die musikalische Leitung der Tetralogie kurzfristig wegen einer schwerwiegenden Corona-Erkrankung absagen. Am Pult steht nun Cornelius Meister, Generalmusikdirektor an der Staatsoper Stuttgart.

