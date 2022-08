Festival Young Euro Classic startet in Berlin

Berlin (MH) – Mit einem Konzert des National Youth Orchestra of the USA unter der Leitung von Daniel Harding mit Solistin Alisa Weilerstein beginnt am (heutigen) Freitag das Festival Young Euro Classic. Bis zum 21. August präsentieren sich im Konzerthaus Berlin Ensembles aus der ganzen Welt mit klassischer und zeitgenössischer Orchestermusik. Zu den Gästen zählen Klangkörper aus Portugal, Italien, der Türkei, den Niederlanden und anderen Ländern.

In Krisenzeiten wirbt das Festival für ein friedliches Miteinander. Dafür stehen etwa die Auftritte des Youth Symphony Orchestra of Ukraine unter der Leitung von Oksana Lyniv (10. August) und des Western Balkans Youth Orchestra mit Orchestergründer Desar Sulejmani am Pult und Musikern aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien (14. August).

Nach zwei Jahren pandemiebedingt modifizierter Ausgaben spielen die Orchester wieder in großen Besetzungen. Damit setze das Festival "ein bekenntnishaftes Signal des Optimismus und des Vertrauens in die Kultur, vor allem die klassische Musik, als menschenverbindendes Element unseres zivilen Miteinanders", sagte der Künstlerische Leiter Dieter Rexroth. Die Gesamtleisterin Gabriele Minz verwies auf das Festival-Motto "Hier spielt die Zukunft": "Wir müssen heute die Plattformen für kulturellen Austausch und Bildung schaffen, damit die nächste Generation an einem besseren Morgen arbeiten kann."

