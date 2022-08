Götterdämmerung – Bayreuther Festspiele 2022

Samstag, 06. August 2022 / 20:15 – 01:15 Uhr

Oper (Deutschland 2022, Erstausstrahlung) Die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele haben in diesem Jahr einen neuen "Ring"-Zyklus herausgebracht. Das Opus magnum in der Regie des Österreichers Valentin Schwarz war bereits für 2020 geplant. Damals musste das Festival wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt werden. 3sat zeigt die "Götterdämmerung", die am Freitag Premiere hatte.

Die Neuinszenierung der Tetralogie kam bei weiten Teilen des Publikums nicht gut an. Das Regieteam wurde wütend und gnadenlos niedergebuht. Am Schluss mussten sogar Dirigent Cornelius Meister und die Sopranistin Iréne Theorin als Brünnhilde Buh-Rufe einstecken. Viel Zuspruch erhielt dagegen der Tenor Clay Hilley, der in der "Götterdämmerung" kurzfristig die Siegfried-Partie für den erkrankten Stephen Gould übernommen hatte.

Die 110. Bayreuther Festspiele haben am 25. Juli mit einer weiteren Neuproduktion – "Tristan und Isolde" – begonnen. Daneben werden in diesem Jahr die Opern "Tannhäuser", "Der fliegende Holländer" und zum letzten Mal "Lohengrin" wieder aufgenommen. Zum Abschluss der Festspiele am 31. August und 1. September leitet der lettische Dirigent Andris Nelsons zwei Konzerte im Festspielhaus.

