Bund fördert Bildungsprojekte von Orchestern

Berlin (MH) – Der Bund unterstützt in diesem Jahr 16 Klangkörper in seinem Programm "Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland". Darunter sind die Dresdner Philharmonie, das Ensemble Resonanz und das Jewish Chamber Orchestra, wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Montag mitteilte. Die Klangkörper erhalten jeweils bis zu 400.000 Euro für neue Formen der Präsentation und Vermittlung von Musik.

Viele Orchester und Ensembles wollten mit innovativen Projekten die Musikkultur weiterentwickeln und auf wichtige gesellschaftliche Themen reagieren, erklärte Roth. Dafür fehlten aber häufig die finanziellen Mittel. "Mit unserem Förderprogramm schaffen wir die dringend benötigten Freiräume – sowohl für freie als auch für öffentlich finanzierte Orchester."

Das Programm "Exzellente Orchesterlandschaft" wurde 2017 aufgelegt. Klangkörper können Mittel für Projekte beantragen, die nicht ihrer regulären Arbeit zuzurechnen sind und im Inland durchgeführt werden. Über die Vergabe entscheidet eine Jury.

