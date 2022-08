Deutscher Musikwettbewerb 2022 kürt Preisträger

Bonn/Berlin (MH) – Der Preis des Deutschen Musikwettbewerbs (DMW) geht in diesem Jahr an drei Instrumentalisten. Zehn weitere Solisten und sieben Ensembles werden mit Stipendien ausgezeichnet, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Insgesamt waren mehr als 100 junge Musiker in elf Kategorien angetreten.

Preisträger sind die Violinistin Anne Luisa Kramb aus Berlin, der Organist Aurel Dawidiuk aus Hannover und der Klarinettist Lyuta Kobayashi aus Stuttgart, dem auch der Publikumspreis zuerkannt wurde. Zwei Kompositionspreise gingen an Marc L. Vogler für das Werk "nature morte" für Liedduo und an Taehyun Ha für das Klaviertrio-Stück "Winternacht".

"Für uns alle ist es berührend zu erleben, dass der Wettbewerb endlich wieder vor Publikum stattfindet", sagte der Juryvorsitzende Oliver Wille. "Es ist existenziell für uns als Musiker, gemeinschaftlich mit allen Sinnen in einem Raum Musik zu spüren." Für die jungen Künstler sei der Austausch mit dem Publikum auf dem Weg in ihre berufliche Zukunft grundlegend.

Der Deutsche Musikwettbewerb wird seit 1975 vom Deutschen Musikrat ausgerichtet. Die 39 Kategorien wechseln jährlich, meist werden 13 ausgeschrieben. Für die Preisträger und Stipendiaten bildet er den Ausgangspunkt für langfristig angelegte Förderprogramme des Deutschen Musikrats, die unter anderem die Produktion von Debüt-CDs und die Vermittlung von Konzertauftritten umfassen. Die Preisgelder belaufen sich in diesem Jahr auf insgesamt rund 50.000 Euro.

