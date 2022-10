"Das schlaue Füchslein" am MusikTheater an der Wien

Wien/Berlin (MH) – Mit der Premiere von Leoš Janáčeks "Das schlaue Füchslein" feiert das MusikTheater an der Wien am (heutigen) Samstag den Einstand in seiner Interimsspielstätte, der Halle E im MuseumsQuartier. Zugleich gibt Stefan Herheim – seit Beginn der Spielzeit Intendant – sein Regie-Debüt am Haus. Als Füchsin Schlaukopf ist die französische Sopranistin Mélissa Petit zu erleben, als Fuchs die slowakische Mezzosopranistin Jana Kurucovà. Am Pult der Wiener Symphoniker steht die litauische Dirigentin Giedrė Šlekytė.

Das Theater an der Wien – vom neuen Intendanten in MusikTheater an der Wien umbenannt – wird grundsaniert. Bis Herbst 2024 sollen die bauliche Substanz und die Haustechnik umfassend verbessert sowie das Vorder- und das Hinterhaus renoviert werden.

Die Kosten sind mit insgesamt 60,05 Millionen Euro veranschlagt. Davon kommen 39 Millionen Euro aus dem Budget der Stadt Wien. Für den Rest gibt die Wien Holding ein Darlehen an die Vereinigten Bühnen Wien. Das 1801 von Emanuel Schikaneder errichtete Theater an der Wien wurde zuletzt 1962 von Grund auf saniert. Seitdem gab es Teilsanierungen und Instandsetzungen hauptsächlich in spielfreien Zeiten.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Theater an der Wien

Link:

➜ https://www.theater-wien.at