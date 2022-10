Hyunju Kwon gewinnt Deutschen Chordirigentenpreis

Berlin (MH) – Hyunju Kwon hat den Deutschen Chordirigentenpreis gewonnen. Die Südkoreanerin setzte sich beim Finalkonzert mit dem RIAS Kammerchor Berlin durch, teilte das Dirigentenforum des Deutschen Musikrats am Sonntag mit. Neben dem Preisgeld von 5.000 Euro erhielt die Siegerin einen Publikumspreis von 250 Euro, der in gleicher Höhe auch an Nikolaus Henseler ging. Die beiden weiteren Finalisten waren Benjamin Hartmann und Benedikt Kantert.

"Wir als Jury und der Chor haben jemanden gesucht, der in den Proben und im Konzert bei uns ein Feuer entzünden kann. Jemand, der am besten eine Brücke bauen kann zwischen Komponisten und Publikum", erklärte der Juryvorsitzende Justin Doyle, Chefdirigent des RIAS Kammerchors. Neben dem Urteil der Jury floss auch das Gesamtvotum des Chors als Stimme in die Bewertung ein.

Der Wettbewerb wurde zum fünften Mal seit 2014 abgehalten. Das Preisgeld stiften die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) und die Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer (VdO). Alle vier Finalisten erhalten zudem Förderpreise in Form von Notengutscheinen über je 250 Euro vom Bärenreiter Verlag.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ https://www.dirigentenforum.de