Heinrich Schütz Musikfest mit 85 Prozent Auslastung

Magdeburg/Berlin (MH) – Das 25. Heinrich Schütz Musikfest hat rund 6.000 Besucher angezogen, etwa 1.000 mehr als im Vorjahr. Die Auslastung habe bei 85 Prozent gelegen, teilten die Veranstalter am Montag mit. "Das ist ein ausgesprochen erfreuliches Ergebnis, wie die insgesamt herausragende künstlerische Qualität des gesamten Musikfests uns sehr froh sein lässt", erklärte Intendantin Christina Siegfried.

In den vergangenen zehn Tagen fanden 50 Konzerte und andere Veranstaltungen in Dresden, Torgau, Weißenfels, Zeitz, Bad Köstritz und Gera statt. Als "artist in residence" gestaltete allein das belgische Instrumental- und Vokalensemble Vox Luminis unter der Leitung seines Gründers Lionel Meunier fünf Konzerte mit fünf verschiedenen Programmen an fünf unterschiedlichen Orten.

Im Rahmen des Abschlusskonzerts am Sontag wurde der Internationale Heinrich-Schütz-Preis an die Verlage Bärenreiter und Carus verliehen. Die Auszeichnung ehrt herausragende Leistungen in der Vermittlung und Verbreitung der Musik des Komponisten und seiner Zeit. Die bisherigen Preisträger waren Hans-Christoph Rademann, Sir Roger Norrington, Françoise Lasserre und im vorigen Jahr Werner Breig.

Das Heinrich Schütz Musikfest beleuchtet alljährlich das Schaffen des deutschen Komponisten (1585-1672) an seinen originalen Wirkungsstätten in Mitteldeutschland.

