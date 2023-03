Omer Meir Wellber wird Hamburger Generalmusikdirektor

Hamburg/Berlin (MH) – Omer Meir Wellber wird ab 1. August 2025 neuer Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) präsentierte den israelischen Dirigenten am Freitag als Nachfolger von Kent Nagano. Mit Wellber habe die Kulturstadt Hamburg eine herausragende Künstlerpersönlichkeit gewinnen können, sagte Brosda. Der 41-Jährige habe gezeigt, "dass er dafür brennt, Brücken zu bauen und auch neues Publikum für die klassische Musik zu begeistern".

Der neue GMD sei der Wunschkandidat der Musiker und des Leitungsteam gewesen, erklärte der designierte Intendant der Oper, Tobias Kratzer. "Omer Meir Wellber ist ein Dirigent, der nicht nur in den unterschiedlichsten Epochen zuhause ist, sondern dessen Denken und Programmatik – in Oper wie Konzertprogrammen – lustvoll und undogmatisch auf die überraschende Rekombination setzt, auf musikalische Exzellenz und einen gemeinsamen Ensemblegeist." Darin treffe er sich genau damit, wofür die Hamburgische Staatsoper künftig stehen solle.

Wellber wirkte bis 2022 als Erster Gastdirigent der Semperoper Dresden und als Chief Conductor des BBC Philharmonic. Bis einschließlich August 2027 ist er Musikdirektor der Volksoper Wien. Sein Engagement nach Hamburg sei "ein logischer Schritt in seiner Karriere", erklärte Volksoper-Intendantin Lotte de Beer. Damit eröffne sich auch die Möglichkeit einer künstlerischen Zusammenarbeit beider Häuser.

Neu in die künstlerische Leitung kommt zudem Bettina Giese als Operndirektorin. Seit 2018 ist sie Direktorin für Künstlerische Produktion und Planung am Brüsseler Opernhaus La Monnaie. Zudem war sie an Opernhäusern in Frankfurt, Venedig, Barcelona, London, Strasbourg und Stuttgart sowie bei den Bregenzer Festspielen tätig. Er habe Giese als seine wichtigste Mitarbeiterin und stellvertretende Intendantin mit ins Team geholt, sagte Kratzer, der sein Amt ebenfalls am 1. August 2025 antritt.

Der jetzige Intendant der Hamburgischen Staatsoper, Georges Delnon, verlässt das Haus im Sommer 2025 nach dann zehn Jahren. Die künstlerische Leitung wird komplett neu besetzt. Bereits im August 2024 tritt Demis Volpi die Nachfolge von Ballett-Intendant John Neumeier an. Der Geschäftsführende Direktor Ralf Klöter und Orchesterdirektorin Barbara Fasching werden ihre Positionen weiter ausfüllen.

(wa)

