Oper "Francesca da Rimini" erstmals in Deutschland

Frankfurt am Main/Berlin (MH) – Fast 200 Jahre nach ihrer Fertigstellung kommt die Oper "Francesca da Rimini" von Saverio Mercadante erstmals in Deutschland auf die Bühne. Die Oper Frankfurt präsentiert das Dramma par musica am (heutigen) Sonntag als Übernahme von den Tiroler Festspielen Erl. Die Inszenierung von Hans Walter Richter markierte im Dezember 2022 die Österreichische Erstaufführung.

Als Francesca debütiert die australische Sopranistin Jessica Pratt an der Oper Frankfurt. Im April wird Anna Nekhames die Titelpartie übernehmen, das aus Moskau stammende Ensemblemitglied hat die Rolle bereits in Erl gesungen. Auch Theo Lebow (Lanciotto), Erik van Heyningen (Guido) und die Frankfurter Opernstudio-Stipendiatin Karolina Bengtsson (Isaura) gehören zum Sängerstamm der Produktion. Lediglich die japanisch-amerikanische Mezzosopranistin Kelsey Lauritano (Paolo) steigt neu in die Inszenierung ein. Der spanische Dirigent Ramón Tebar leitet erstmals das Frankfurter Opern- und Museumsorchester.

Mercadantes "Francesca da Rimini" ist 1831 entstanden. Das Libretto von Felice Romani nimmt Bezug auf Dantes "Göttliche Komödie". Das Bühnenwerk ist zu Lebzeiten des Komponisten (1795-1870) nicht zur Aufführung gekommen und wurde erst 2011 wiederentdeckt. Seine Uraufführung erlebte es 2016 beim Festival della Valle d’Itria.

