Oper Stuttgart: Chordirektor Pujol verlängert

Stuttgart/Berlin (MH) – Der Chordirektor der Staatsoper Stuttgart, Manuel Pujol, bleibt fünf weitere Jahre im Amt. Wie das Haus am Montag mitteilte, hat der Dirigent seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Damit könne das hohe künstlerische Niveau des Chores auch weiterhin gewährleistet werden, erklärte Intendant Viktor Schoner.

Der gebürtige Mainzer Pujol leitet den Stuttgarter Staatsopernchor seit 2018. In seinen ersten beiden Spielzeiten unter seiner Leitung wurde der Klangkörper von den Kritikern der Fachzeitschrift "Opernwelt" zum "Chor des Jahres" gewählt. Seine Vertragsverlängerung sei "sowohl künstlerisch als auch menschlich ein großer Gewinn für das Haus", erklärte der Vorstand des Ensembles. Der Chor und der Dirigent seien "vereint in künstlerischer Exzellenz, die allseits und vielfach bewundert wurde", sagte Generalmusikdirektor Cornelius Meister.

Vor seinem Engagement in Stuttgart wirkte Pujol seit April 2015 als Chordirektor in Dortmund. Davor war er sechs Spielzeiten lang Chordirektor und 2. Kapellmeister am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Oper Stuttgart ernennt Schneiderman zum Ehrenmitglied

(16.02.2023 – 17:37 Uhr)

➜ Weitere Artikel zur Oper Stuttgart

Links:

➜ https://www.staatsoper-stuttgart.de