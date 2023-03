Schönberg-Center Wien: Ulrike Anton neue Direktorin

Wien/Berlin (MH) – Ulrike Anton wird neue Direktorin des Arnold-Schönberg-Centers in Wien. Die Musikwissenschaftlerin übernimmt am 1. März die Nachfolge von Angelika Möser, die im September 2022 als künstlerische Leiterin zum Rundfunk-Sinfonieorchester Wien gewechselt ist, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Zwischenzeitlich wurde die Einrichtung von Therese Muxeneder und Karin Nemec geleitet.

Anton habe durch ihre erfolgreichen Tätigkeiten als Künstlerin, Wissenschaftlerin und Managerin überzeugt. Sie fungierte zuletzt als stellvertretende Leiterin des Exilarte Zentrum der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw), wo sie auch für das Fundraising tätig war. Als Flötistin zählt Anton zu den führenden Interpreten von Werken jener Komponisten, die während des Nationalsozialismus verfolgt, ins Exil gezwungen oder ermordet wurden. "Sie verfügt über einen vielfältigen Erfahrungsschatz und herausragende Expertise insbesondere im Bereich der Musik des 20. Jahrhunderts", würdigte mdw-Rektorin Ulrike Sych.

Mit Anton habe man die ideale Kandidatin gefunden, erklärte Nuria Schoenberg Nono, Tochter des Komponisten Arnold Schönberg (1874-1951) und Präsidentin der Arnold Schönberg Center Privatstiftung. Für das Jubiläumsjahr zum 150. Geburtstag ihres Vaters wolle man verstärkt international Impulse setzen, die auch nachhaltige Wirkung zeigen.

Das Schönberg-Center ist seit 1998 der Bewahrungsort des Nachlasses von Arnold Schönberg und ein öffentliches Kulturzentrum. Die Einrichtung wird jedes Jahr von der Stadt Wien als Stifterin unterstützt, heuer beträgt die Förderung 1,3 Millionen Euro.

