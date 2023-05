Europakonzert der Berliner Philharmoniker 2023

Montag, 01. Mai 2023 / 11:00 – 12:55 Uhr

Das Erste

Konzert (Spanien, Live-Übertragung) Jedes Jahr am 1. Mai erinnern die Berliner Philharmoniker mit einem Konzert an einem kulturgeschichtlich bedeutenden Ort in Europa an ihr Gründungsdatum, den 1. Mai 1882. In diesem Jahr findet das "Europakonzert" in der legendären Basilika "Sagrada Familia" in Barcelona statt. In dem von Antoni Gaudí erdachten Kirchenbau spielen die Berliner Philharmoniker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Kirill Petrenko Musik von Wolfgang Amadeus Mozart.

Neben der Sinfonie Nr. 25 stehen die kirchlichen Werke "Exsultate, jubilate", "Ave verum corpus" und die "Krönungsmesse" auf dem Programm. Unterstützt wird das Orchester von dem berühmten katalanischen Chor "Orfeó Cata". Die Solisten sind Louise Alder (Sopran), Wiebke Lehmkuhl (Alt), der Tenor Linard Vrielink, der kurzfristig für den erkrankten Mauro Peter einspringt, und Krešimir Stražanac (Bassbariton).

Das Konzertprogramm im Überblick:

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie Nr. 25 g-Moll KV 183

Valentin Silvestrov: Prayer for the Ukraine für gemischten Chor a capella

Tōru Takemitsu: Requiem für Streicher

Wolfgang Amadeus Mozart: "Ave verum corpus", Motette KV 618

Wolfgang Amadeus Mozart: "Exsultate, jubilate", Motette KV 165

Wolfgang Amadeus Mozart: Messe C-Dur KV 317 "Krönungsmesse"

(pt/MH)

