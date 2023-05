Hamburger Laeiszhalle bekommt neue alte Orgel

Hamburg/Berlin (MH) – Die Hamburger Laeiszhalle bekommt im Rahmen der Generalsanierung eine neue Konzertorgel. Bis zum Herbst 2026 entsteht eine weitgehende Rekonstruktion der bei der Eröffnung 1908 eingebauten Walcker-Orgel. Mit der Ausführung werden die Orgelbau Lenter GmbH (Sachsenheim) und die Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co KG (Bonn) beauftragt, wie Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda am Mittwoch mitteilte. Die beiden Firmen als Bietergemeinschaft wurden von einer Expertenkommission unter acht Bewerbern aus dem In- und Ausland ausgewählt.

Die ursprüngliche Orgel war 1951 durch ein Instrument der Firma Beckerath ersetzt worden. Diese erwies sich jedoch als ungeeignet für den Konzertsaal und das Zusammenspiel mit großen Orchestern. Deshalb kam die Orgel zuletzt kaum noch zum Einsatz. Selbst mit erheblichen Eingriffen hätte das Instrument nur annähernd den Anforderungen der Laeiszhalle angepasst werden können, schätzte die Fachkommission ein. Demgegenüber sei die erste Orgel des Saales die "Idealbesetzung" gewesen.

Deshalb soll das Originalinstrument nun rekonstruiert werden. Teile davon und Planungsunterlagen sind noch erhalten. Ebenso stammen die sichtbaren Prospektpfeifen der derzeitigen Orgel noch von der alten Walcker-Orgel und können in das neue Instrument integriert werden. Die Firma Lenter verfügt durch die frühere Mitarbeit bei Walcker noch über Detailkenntnisse von deren Konstruktionen und Bauweisen. Klais ist für Orgelbauten in Kirchen und Konzertsälen bekannt, die in höchster handwerklicher und künstlerischer Güte ausgeführt werden.

Der Einbau der neuen Orgel soll in den Sommerspielpausen 2025 und 2026 stattfinden. Die Kosten belaufen sich den Angaben zufolge auf etwa 3,38 Millionen Euro. "Ich freue mich, dass in der Laeiszhalle nun ein Instrument wiederersteht, das sich in seiner Klangästhetik ideal mit dem historischen Gebäude verbindet", sagte Kultursenator Brosda. Damit werde die Laeiszhalle wieder für alle klassischen Konzerte zu einer Top-Adresse und die Orgelstadt Hamburg einen bedeutenden Akzent in der Orgelwelt setzen.

(wa)

