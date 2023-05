Musikhochschule Rostock wählt Lang zum Rektor

Rostock/Berlin (MH) – Benjamin Lang wird neuer Rektor der Hochschule für Musik und Theater Rostock (hmt). Das Konzil wählte den Professor für Musiktheorie und Komposition am Mittwoch mit großer Mehrheit, wie die Einrichtung mitteilte. Bereits seit Anfang April übt Lang die Funktion aus, nachdem der vorherige Rektor Reinhard Schäfertöns seine Tätigkeit nach zweieinhalb Jahren vorzeitig zum 31. März 2023 beendet hatte.

Für das höchste Leistungsamt der Hochschule gab es insgesamt 20 Bewerbungen. Lang war der einzige Bewerber aus den eigenen Reihen. Nach der Wahl folgt als nächstes die Bestellung des neuen Rektors durch Mecklenburg-Vorpommerns Wissenschafts- und Kulturministerin Bettina Martin (SPD). Langs reguläre Amtszeit als beginnt voraussichtlich am 1. Oktober und dauert vier Jahre.

Der 46-jährige Lang stammt aus Bad Nauheim in Hessen. Er unterrichtete an den Musikhochschulen in Hannover, Bremen, Osnabrück, Lüneburg, Zürich und Berlin. 2018 kam er nach Rostock und wurde ein Jahr später Sprecher des dortigen Instituts für Musik. "Ich freue mich sehr über das ausgesprochene Vertrauen und die Perspektive, die hmt nun auch als gewählter Rektor längerfristig voranbringen zu können", sagte er. Schon als er selbst in Rostock studierte, hätten ihn die Möglichkeiten der individuellen Förderung und der besondere Geist des Zusammenhalts an der Hochschule beeindruckt.

Die hmt Rostock ist eine staatliche Kunsthochschule in Trägerschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Sie bereitet 550 Studenten, darunter 155 aus dem Ausland, auf eine berufliche Tätigkeit in den Bereichen Musik, Lehramt Musik, Lehramt Theater, Schauspiel sowie Musikwissenschaft vor.

(wa)

