Neuer Präsident für Musikhochschule Hannover gewählt

Hannover/Berlin (MH) – Der Musikpädagoge Philipp Ahner soll neuer Präsident der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) werden. Der Senat der Hochschule hat den 48-Jährigen am Mittwoch gewählt, wie die Einrichtung mitteilte. Ahner würde die Nachfolge von Susanne Rode-Breymann antreten, deren zweite Amtszeit am 31. März 2024 endet.

Mit der Entscheidung schlägt der Senat Ahners Ernennung durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur vor. Der Hochschulrat hat diesen Vorschlag bereits begrüßt. Rode-Breymann gratulierte ihrem designierten Nachfolger zur Wahl. Sie freue sich, "dass mit ihm ein Kollege mit Hochschulleitungs-Erfahrung und einem interessanten Portfolio von Schwerpunkten gewonnen werden konnte", sagte sie.

Ahner ist Professor für Musikpädagogik und Musikdidaktik im baden-württembergischen Landeszentrum Musik-Design-Performance sowie Prorektor für Studium, Lehre und Forschung der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen. Zudem wirkt er als Vorstandsmitglied, Koordinator und Experte in Fachausschüssen in renommierten Organisationen wie dem europäischen Netzwerk der Musikhochschulen (AEC). Der studierte Hornist und promovierte Wissenschaftler überzeugte durch seine herausragende Expertise und Stärke in der Leitung und Weiterentwicklung von künstlerischen, wissenschaftlichen und pädagogischen Bildungs- und Kultureinrichtungen, hieß es.

(wa)

➜ https://www.hmtm-hannover.de