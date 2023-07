James Williams wird Direktor des Royal College of Music

London/Berlin (MH) – Das Londoner Royal College of Music (RCM) hat James Williams zum neuen Direktor ernannt. Williams werde das Amt am 1. September 2024 als 11. Direktor übernehmen, teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Er folgt auf Colin Lawson, der Ende August nach fast 20 Jahren in den Ruhestand gehen wird.

Williams ist seit 2016 Geschäftsführer des Royal Philharmonic Orchestra. Zuvor war er acht Jahre lang beim Philharmonia Orchestra tätig. Mit einem Hintergrund in Musikpädagogik wirkte er auch als Programmmanager am Royal Northern College of Music in Manchester und als Regionalleiter des Yehudi-Menuhin-Musikerziehungsprogramms "Live Music Now".

Der künftige Direktor sei ein hochangesehenes Mitglied der Musikindustrie, erklärte der Vorsitzende des Rates des Royal College of Music, Lord Guy Black. "Sein Fachwissen, seine globale Perspektive und sein Wissen über den Musikberuf werden für unsere Studenten und den internationalen Ruf des RCM von großem Nutzen sein".

Williams nannte es eine große Ehre, die Musikhochschule in das nächste Kapitel ihrer Entwicklung zu führen. Er wolle die Gründungsprinzipien des Colleges und das Engagement für seine Studenten ehren, den Zugang erweitern, sich für den Wert der Musikausbildung einsetzen und den Ruf des RCM für künstlerische Exzellenz aufrechterhalten. Der bisherige Direktor Lawson wünschte seinem Nachfolger viel Erfolg. Er freue sich darauf, "in den kommenden Monaten mit ihm zusammenzuarbeiten, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten".

Das Royal College of Music wurde 1883 vom damaligen Prince of Wales, dem späteren König Edward VII., gegründet und zählt zu den bedeutendsten Konservatorien der Welt. Aus der Hochschule gingen einige der wichtigsten Persönlichkeiten des britischen und internationalen Musiklebens hervor, darunter die Komponisten Gustav Holst und Benjamin Britten, die Dirigenten Leopold Stokowski und Roger Norrington, die Sopranistin Joan Sutherland, der Flötist James Galway und die Cellistin Natalie Clein. Aktuell werden am RCM mehr als 900 Studenten aus über 50 Ländern ausgebildet. Direktor der Hochschule ist Colin Lawson, die Präsidentschaft hat seit 1993 Prinz Charles, der heutige König Charles III. von Großbritannien und Nordirland, inne.

