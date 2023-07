Klavier-Festival Ruhr steigert Besucherzahlen

Essen/Berlin (MH) – Das Klavier-Festival Ruhr hat in diesem Jahr rund 40.000 Besucher angezogen. Das seien knapp 50 Prozent mehr als 2022, bilanzierte Intendant Franz Xaver Ohnesorg am Donnerstag in Essen. Die Zuschauer erlebten 83 Pianisten auf 33 Podien in 22 Städten.

Zu der letzten seiner 28 Spielzeiten begrüßte Ohnesorg zahlreiche Künstler, die dem Festival seit Jahrzehnten die Treue halten. So gab Jan Lisiecki seinen 16. Auftritt, Sir András Schiff seinen 24., Grigory Sokolov seinen 25., und Elisabeth Leonskaja war zum 26. Mal zu erleben. Den Rekord mit 54 Auftritten seit 1996 hält der Liedpianist Graham Johnson.

Den seit 1998 vergebenen Preis des Klavierfestivals Ruhr verlieh Ohnesorg diesmal bewusst nicht an einen Pianisten, sondern an Anne-Sophie Mutter. Die Violinistin trat seit ihrem Debüt 1995 zum 15. Mal bei dem Festival auf.

Im Abschlusskonzert am Freitag erklingt unter anderem die Uraufführung des neuen Klavierkonzerts des US-amerikanischen Komponisten Philip Glass mit der japanischen Pianistin Maki Namekawa und dem MDR-Sinfonieorchester unter Dennis Russell Davies.

Ohnesorg (75) lässt seinen Vertrag zum Jahresende auslaufen. Seine Nachfolgerin, die Musik- und Kulturwissenschaftlerin Katrin Zagrosek (Jahrgang 1975) übernimmt den Posten zum 1. Januar 2024. Bereits zum 1. April 2023 wurde sie neben Ohnesorg in den Vorstand der Stiftung Klavier-Festival Ruhr und in die Geschäftsführung der Klavier-Festival Ruhr Sponsoring und Service GmbH bestellt.

