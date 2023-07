Neuer Chordirektor für Bayerische Staatsoper

München/Berlin (MH) – Die Bayerische Staatsoper bekommt einen neuen Chordirektor. Mit Beginn der Spielzeit 2023/24 übernimmt Christoph Heil den Posten, wie das Haus am Freitag mitteilte. Der deutsch-österreichische Dirigent und Pianist folgt auf Sören Eckhoff (2010-2019), danach war Stellario Fagone bis März 2023 kommissarischer Chordirektor.

Mit dem 1978 geborenen Heil habe man einen versierten, umsichtigen Chordirektor gefunden, sagte Staatsintendant Serge Dorny. "Nicht nur sein fachliches Können, sondern auch seine zugewandte Art gaben den Ausschlag für seine Wahl."

Heil begann seine Laufbahn als Assistent des Stuttgarter Opernchores, bevor er Chordirektor und Kapellmeister am Theater Regensburg wurde. Später kehrte er als stellvertretender Chordirektor an die Oper Stuttgart zurück und war in der Spielzeit 2017/18 deren Chordirektor. Seit 2019 gastiert er regelmäßig an international renommierten Opernhäusern wie in Lyon, Straßburg und am Brüsseler Opernhaus La Monnaie. Zudem ist Heil bei den Bayreuther Festspielen als musikalischer Assistent des Festspielchores engagiert.

An der Bayerischen Staatsoper debütierte der Dirigent in der Spielzeit 2022/23. Die Leitung des Staatsopernchores zu übernehmen, "sei gleichermaßen eine Ehre und Verpflichtung für mich", sagte er. Er fühle sich dem Ensemble schon jetzt sehr verbunden und freue sich auf die Zusammenarbeit mit allen Kollegen der Staatsoper.

