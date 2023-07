Bayreuther Festspiele müssen Parsifal umbesetzen

Bayreuth/Berlin (MH) – Gut zwei Wochen vor Beginn der Bayreuther Festspiele musste die Titelpartie der Eröffnungspremiere neu besetzt werden. Am Montagmorgen hat Joseph Calleja seine Mitwirkung abgesagt. "Aufgrund einer hartnäckigen Halsentzündung wurde mir von meinem Arzt geraten, mich von der aktuellen Parsifal-Produktion hier in Bayreuth zurückzuziehen", zitierten die Veranstalter den Tenor auf ihrer Website.

Umgehend habe sich Andreas Schager bereiterklärt, die Rolle zu übernehmen. Der Österreicher singe den Parsifal bereits in den beiden Sitzproben am (heutigen) Montag. Die Besetzung des Erik im "Fliegenden Holländer" soll baldmöglichst bekanntgegeben werden.

Schager springt auch als Siegfried in "Götterdämmerung" ein. Stephen Gould hat vor einer Woche aus gesundheitlichen Gründen seine Mitwirkung auf dem Grünen Hügel abgesagt. Der US-Amerikaner war auch für zwei Titelpartien vorgesehen. In Tristan und Isolde" übernimmt Clay Hilley, in "Tannhäuser" Klaus-Florian Vogt.

Die Richard-Wagner-Festspiele zogen im vorigen Jahr mit 29 Aufführungen im Festspielhaus mehr als 50.000 Zuschauer an. Weitere 8.000 Besucher kamen zu zwei Open-Air-Konzerten im Festspielpark.

