Berliner Hochschule für Musik wählt neue Rektorin

Berlin (MH) – Die Prorektorin der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin, Andrea Tober, wird neue Rektorin. Der Erweiterte Akademische Senat wählte die Professorin mit absoluter Mehrheit im ersten Wahlgang, wie die Einrichtung am Donnerstag mitteilte. Tobers vierjährige Amtszeit beginnt zum Wintersemester 2023/24. Die neue Rektorin folgt auf Sarah Wedl-Wilson, deren Amtsgeschäfte sie bereits im April übernommen hat, als die Britin zur Staatssekretärin für Kultur im Berliner Senat berufen wurde.

Tober erklärte, sie wolle den Zusammenhalt und den Gemeinschaftssinn an der "Eisler" stärken, die Studenten für gesellschaftliche Themen und neue künstlerische Räume sensibilisieren. Hochschule solle die Studenten "befähigen und ermutigen, ihren Weg zu finden, Selbstwirksamkeit zu entfalten, ihre Zukunft zu gestalten in einer Berufswirklichkeit, die wir alle nicht kennen", sagte die designierte Rektorin.

Die 1972 in Herford geborene Musikerin, Musikpädagogin und Kulturmanagerin unterrichtet seit 2012 als Professorin für Selfmanagement und Musikvermittlung an der Eisler-Hochschule und leitete parallel dazu bis 2020 das Education-Programm der Berliner Philharmoniker. Im Oktober 2019 wurde sie zur Prorektorin gewählt und brachte den Digitalisierungsprozess innerhalb der Hochschule voran.

Tober studierte Musik mit dem Hauptfach Querflöte sowie Germanistik im Lehramt in Essen und Hannover, unterrichtete an Schulen, Musikschulen sowie Musikhochschulen, konzertierte in verschiedenen Kammermusikformationen und war Managerin verschiedener Festivals und Ensembles.

