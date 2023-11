"Carmen"-Aufführung wegen Brand abgebrochen

Schwerin/Berlin (MH) – Wegen einer Qualmentwicklung ist eine Vorstellung der Bizet-Oper "Carmen" im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin abgebrochen worden. Die Feuerwehr habe das "Große Haus" evakuiert, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Wegen der Kälte am Freitagabend wurden die 500 Personen in die benachbarte Staatskanzlei gebracht. Verletzt wurde niemand.

Aus bislang unbekannter Ursache sei in einem Schacht am Seiteneingang des Theaters ein Brand entstanden, hieß es weiter. Durch die in dem Schacht befindliche Lüftungsanlage seien Rauchgase in das Innere des Gebäudes gedrungen. Nachdem die Feuerwehr das Theater gelüftet hatte, konnten die Gäste ihre persönlichen Gegenstände aus dem Haus holen.

Eine mögliche Schadenssumme konnte zunächst nicht beziffert werden. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei ermittle wegen des Verdachts einer versuchten schweren Brandstiftung.

Update (25. 11.2023 – 17:37 Uhr) Der Ablauf der Evakuierung zeige, dass das Mecklenburgische Staatstheater für diese Art Ernstfall grundsätzlich gut gerüstet sei, erklärte Generalintendant Hans-Georg Wegner am Samstagnachmittag. Danke der Ruhe und Disziplin der Mitarbeiter und des Publikums sei niemand zu Schaden gekommen. "Nicht zuletzt bin ich erleichtert darüber, dass wir unsere Vorstellungen in den kommenden Tagen weiterhin anbieten können", betonte er. Besucher der abgebrochenen Vorstellung könnten ihre Tickets umtauschen oder sich erstatten lassen.

(wa)

