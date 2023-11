Theaterpreis Der Faust an Vera-Lotte Boecker

Hamburg/Berlin (MH) – Die Sopranistin Vera-Lotte Boecker ist mit dem Theaterpreis Der Faust ausgezeichnet worden. Die Sängerin erhielt die undotierte Ehrung am Samstagabend für ihre Darstellung der Nadja in Georg Friedrich Haas' Oper "Bluthaus" an der Bayerischen Staatsoper. Der Regisseur David Hermann wurde für seine Inszenierung von Gordon Kampes Oper "Dogville" am Aalto Musiktheater Essen ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Thalia Theater Hamburg statt und damit zum zweiten Mal in der Hansestadt.

Weitere Preise für Darsteller gingen im Bereich Schauspiel an Fritzi Haberlandt für ihre Rolle in Elfriede Jelineks "Angabe der Person" am Deutschen Theater Berlin, im Bereich Tanz an Ligia Lewis für ihre Performance in "A Plot / A Scandal" bei der Ruhrtriennale und im Bereich Theater für junges Publikum an Wicki Bernhardt und Janna Pinsker in "Family Creatures" am Frankfurter Künstlerhaus Mousonturm. Als beste Inszenierungen wurden "Johann Holtrop – Abriss der Gesellschaft" von Stefan Bachmann in einer Koproduktion des Schauspiels Köln mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus, "Das Kind träumt" von Alexander Riemenschneider am Berliner Theater an der Parkaue (Kategorie Theater für junges Theater) und Florentina Holzingers "Ophelia’s Got Talent" an der Volksbühne Berlin (Kategorie Tanz) ausgezeichnet.

Ehrungen gab es in insgesamt zwölf Kategorien. Zudem ging der Perspektivpreis der Länder an das Hamburger "Fundus Theater | Forschungstheater" für Kinder. Für sein Lebenswerk wurde der Dramaturg und Opernintendant Klaus Zehelein geehrt.

Der zum 18. Mal verliehene Faust würdigt Kulturschaffende, deren Arbeit wegweisend für das deutsche Theater ist. Die Auszeichnung wird von der Kulturstiftung der Länder, der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, dem Deutschen Bühnenverein und einem jährlich wechselnden Bundesland vergeben. Über die Preisträger entscheidet eine fünfköpfige Jury, die von der Akademie der Darstellenden Künste benannt wurde.

