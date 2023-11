Tuba wird Instrument des Jahres 2024

Berlin (MH) – Die Tuba ist zum Instrument des Jahres ernannt worden. Das teilten mehrere Landesmusikräte am Montag mit. Die Musikräte in 13 Bundesländern koordinieren ab Januar 2024 Projekte und Konzerte von Instrumentenbauern, professionellen Musikern und Amateuren sowie Komponisten und Musikschülern.

Die Schirmherrschaft übernehmen Musiker wie Jörg Wachsmuth in Sachsen, David Polkinhorn im Saarland und Fabian Neckermann in Berlin, der erklärte: "Die Tuba als größtes und tiefstes Blechblasinstrument hat nicht nur eine fundamentale Bedeutung im Orchester, sondern kann auch wunderbar solistisch brillieren und wird absolut unterschätzt. Übertragen sich die Schwingungen der Lippen auf die Tuba und entlocken dem Instrument so einen Klang, ist man im wahrsten Sinne des Wortes tiefenentspannt! Klingt verlockend? Probier’s aus!"

Die Aktion "Instrument des Jahres" wurde 2008 vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein ins Leben gerufen. Seitdem schlossen sich immer mehr Länder an. Die bisherigen "Instrumente des Jahres" waren Klarinette (2008), Trompete (2009), Kontrabass (2010), Posaune (2011), Fagott (2012), Gitarre beziehungsweise Bağlama (2013), Bratsche (2014), Horn (2015), Harfe (2016), Oboe (2017), Cello (2018), Saxophon (2019), Geige (2020), Orgel (2021), Drumset (2022) und Mandoline (2023).

➜ http://www.instrument-des-jahres.de