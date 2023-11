Wiener Philharmoniker erstmals in Berliner Waldbühne

Berlin (MH) – Die Wiener Philharmoniker gastieren im kommenden Jahr zum ersten Mal in der Berliner Waldbühne. Anlässlich des Europatages der Europäischen Union am 9. Mai wird das weltberühmte Orchester ausgewählte Werke europäischer Komponisten interpretieren, teilte die veranstaltende Deutsche Entertainment AG (DEAG) am Dienstag mit.

Bei dem Open-Air-Konzert erklingen etwa die Ouvertüre zu Giuseppe Verdis Oper "La Forza del Destino", die Suite aus Manuel de Fallas Ballett "Der Dreispitz" oder die Orchesterrhapsodie "España" des französischen Komponisten Emmanuel Chabrier. Die musikalische Leitung übernimmt Riccardo Muti. Mit dem italienischen Dirigenten verbindet den Klangkörper eine langjährige künstlerische Partnerschaft.

Die Wiener Philharmoniker wurden 1842 gegründet. Das Orchester mit 142 Mitgliedern gibt jedes Jahr etwa 120 Konzerte, inklusive zwei bis drei internationaler Tourneen, und spielt 280 Vorstellungen in der Wiener Staatsoper. Die Waldbühne wurde 1936 anlässlich der Olympischen Spiele in Berlin errichtet. Sie fasst bis zu 22.290 Besucher.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Wiener Neujahrskonzert erstmals mit Bruckner-Werk

(10.10.2023 – 20:07 Uhr)

➜ Weitere Artikel zu den Wiener Philharmonikern

Link:

➜ http://www.wienerphilharmoniker.at

➜ http://www.deag.de