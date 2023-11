Geiger Conrad von der Goltz gestorben

Würzburg/Berlin (MH) – Die Hochschule für Musik Würzburg trauert um Conrad von der Goltz. Wie die Einrichtung am Dienstag mitteilte, ist ihr langjähriger Violinprofessor am 21. November im Alter von 95 Jahren gestorben. Der Geiger unterrichtete von 1963 bis 1993 an der Einrichtung, an der er unter anderem die Frühförderung (heute PreCollege) begründete. Für sein herausragendes Engagement verlieh ihm die Hochschule eine goldene Ehrennadel.

"Neben seinem künstlerischen Schaffen als Violinvirtuose in Konzerten, Kammermusik-Ensembles und Orchestern begeisterte er als leidenschaftlicher Pädagoge mit Kompetenz, Fantasie und Leidenschaft eine Vielzahl junger Musiker und Musikerinnen für das Geigenspiel und machte es zu einem Mittelpunkt ihres Lebens", hieß es in einem Nachruf der Hochschule.

Von der Goltz' besonderes Engagement habe der Ausbildung junger begabter Musiker gegolten, denen er vielfach zu internationalen Preisen und Auszeichnungen verhalf. Für die Schaffung von Frühförderungsklassen an der Würzburger Musikhochschule und dem Institut für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande und das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.

