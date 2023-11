Aufruf der Frankfurter Orchester gegen Antisemitismus

Frankfurt am Main/Berlin (MH) – Die großen Orchester in Frankfurt am Main sind beunruhigt, "dass Antisemitismus in unserer Stadt wieder spürbar und präsent ist". Dagegen haben sich die Klangkörper in einem am Mittwoch veröffentlichten Aufruf ausgesprochen. Gewalt und Hass bedrohten das friedliche Zusammenleben, erklärten das Frankfurter Opern- und Museumsorchester sowie das Sinfonieorchester und die Big Band des Hessischen Rundfunks (hr).

Das kulturelle Leben Frankfurts habe sich unter anderem dank des Einsatzes jüdischer Mitbürger so reichhaltig entwickeln können. "Die Opern- und Orchesterlandschaft wäre heute ärmer ohne dieses bürgerschaftliche Engagement", hieß es. "Es war daher besonders erschreckend, wie bereitwillig sich die Kulturorganisationen während des Nationalsozialismus an der sogenannten Arisierung beteiligt haben." Nach dem Zweiten Weltkrieg habe die Hoffnung existiert, dass der Antisemitismus in der Mainmetropole keinen Platz mehr haben würde. Inzwischen müssten jüdische Mitbürger und Kollegen jedoch wieder Angst haben, wenn sie sich mit Kippa oder Davidstern in der Öffentlichkeit bewegen.

Auslöser sei der brutale, durch nichts zu rechtfertigende Überfall der Hamas. Dieser hasserfüllte Terror habe zur derzeitigen humanitären Katastrophe im Nahen Osten und einer Unzahl ziviler Oper und unschuldiger Geiseln geführt. "Ihnen allen, auf israelischer wie auf palästinensischer Seite, gelten unser Mitgefühl und unsere Gedanken", betonten die Orchester. Man erlebe zunehmend, wie sich dieser Hass auch in Frankfurt ausbreitet. Davon seien auch Kollegen betroffen und hätten oftmals das Gefühl, "dass wir sie in dieser Situation alleine lassen".

Jeder könne gegen Antisemitismus Stellung beziehen, auf betroffene Kollegen und Mitbürger zugehen und sich für ein demokratisches und friedliches Miteinander einsetzen. "Dazu wollen wir ermutigen und aufrufen", hieß es.

(wa)

