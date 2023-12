Ernst von Siemens Musikstiftung: Ensemble-Förderpreise

München/Berlin (MH) – Die Ernst von Siemens Musikstiftung zeichnet das Broken Frames Syndicate aus Frankfurt/Main und das Ensemble Frames Percussion aus Barcelona aus. Beide Klangkörper erhalten den mit jeweils 75.000 Euro dotierten Ensemble-Förderpreis ’24, teilte die Stiftung am Donnerstag in München mit. Durch eine neue Kooperation mit dem Beethovenfest Bonn bekommen die Preisträger auch die Möglichkeit, sich dort im Herbst 2024 live zu präsentieren. Die Gruppen setzten sich unter Bewerbern aus 15 Ländern durch.

Das Broken Frames Syndicate hat sich 2018 an der International Ensemble Modern Academy in Frankfurt zusammengeschlossen. Die zehn Musiker arbeiten mit jungen Komponisten und entwickeln experimentelle Konzertformate. Das 2014 gegründete Ensemble Frames Percussion erweitert in Kooperation mit Komponisten das Repertoire für zeitgenössisches Percussion-Ensemble. Zudem gestalten und interpretieren die acht Perkussionisten und ein Klangregisseur Musiktheaterwerke.

Der Ensemble-Förderpreis wird heuer zum vierten Mal vergeben. Mit der 2020 ins Leben gerufenen Auszeichnung will die Stiftung jeweils zwei herausragende, junge Ensembles individuell und nachhaltig in ihrer künstlerischen und strukturellen Weiterentwicklung fördern. Über die Preisträger entscheidet das Kuratorium, dem etwa die Komponisten Isabel Mundry und Enno Poppe, die Intendantin Ilona Schmiel und die Geigerin Carolin Widmann angehören.

Die Stiftung vergibt jedes Jahr den Ernst von Siemens Musikpreis, eine der weltweit renommiertesten Auszeichnungen für Komponisten, Interpreten oder Musikwissenschaftler. Zudem unterstützt sie zeitgenössische Musikprojekte und Nachwuchskünstler mit Preis- und Fördergeldern.

