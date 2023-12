Neuer Intendant für Staatsoper Hannover

Hannover/Berlin (MH) – Der Generalintendant des Saarländischen Staatstheaters, Bodo Busse, wechselt zur Spielzeit 2025/26 als Intendant an die Staatsoper Hannover. Zum gleichen Zeitpunkt übernimmt Vasco Boenisch die Intendanz des Schauspiels Hannover. Das hat der Aufsichtsrat der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH am Montag beschlossen.

Busse folgt auf Laura Berman, die ihren Vertrag vorzeitig zum Sommer 2025 beendet. Die US-Amerikanerin erklärte im Juni, sie wolle sich nach dann sechs Jahren in Hannover neuen Aufgaben zuwenden. Die bisherige Schauspiel-Intendantin Sonja Anders war im Januar als Intendantin des Thalia Theaters in Hamburg ab 2025 berufen worden.

Busse und Boenisch hätten klare Vorstellungen von den gegenwärtigen Herausforderungen und künftigen Perspektiven der Darstellenden Kunst, erklärte der Niedersächsische Kulturminister und Aufsichtsratsvorsitzende, Falko Mohrs (SPD). "Mit beiden Intendanten schaffen wir eine Grundlage dafür, dass sich die Niedersächsischen Staatstheater Hannover auch künftig durch eine große Ausstrahlung auszeichnen. Zugleich werden beide für ein Theater stehen, das intensiv auf Entwicklungen der Stadtgesellschaft eingeht", sagte er.

Der gebürtige Stuttgarter Busse (Jahrgang 1969) war von 1998 bis 2000 Musikdramaturg am Staatstheater Mainz und anschließend für zwei Jahre am Theater Dortmund. 2002 wurde er als Musikdramaturg und Mitglied der Opernleitung ans Hessische Staatstheater Wiesbaden berufen, an dem er bis 2010 engagiert war. Anschließend wirkte er bis 2017 als Intendant des Landestheaters Coburg und seitdem als Generalintendant des Saarländische Staatstheaters. Der 1980 in Berlin geborene Boenisch ist seit der Spielzeit 2023/24 Künstlerischer Direktor und Stellvertretender Intendant des Schauspiels Bochum.

