Chefdirigent Hrůša bleibt bei Bamberger Symphonikern

München/Berlin (MH) – Der Chefdirigent der Bamberger Symphoniker, Jakub Hrůša (42), bleibt für weitere drei Spielzeiten im Amt. Der Tscheche hat am Freitag einen Vertrag bis 2029 unterschrieben, wie Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) bekanntgab. Hrůša verleihe dem Orchester Klang und Seele. "Die Früchte dieser inspirierenden Partnerschaft zeigen sich in unzähligen herausragenden und bewegenden Musikmomenten, die das Publikum in Bayern und weit darüber hinaus begeistern", erklärte er.

"Das wundervolle Miteinander der Bamberger Symphoniker, der Musiker, des Managements, der gesamten Institution und ihres Publikums ist für mich zu einem herzlichen und harmonischen Zuhause geworden", sagte Hrůša, der das Orchester seit 2016 leitet. "Wir haben so viele großartige gemeinsame Pläne, dass mehrere Leben nicht ausreichen würden, um sie in die Tat umzusetzen."

Nach mehr als sieben Jahren fühle es sich fast natürlich an, die Zusammenarbeit mit Hrůša fortzusetzen, sagte Intendant Marcus Rudolf Axt. "Und doch ist es ein großes Privileg, dass sich zwischen ihm und unserem Orchester eine derart enge und tiefgründige künstlerische Verbindung entwickelt hat, die beide Partner, den Chefdirigenten und sein Orchester, zu immer neuen Erfolgen und Auszeichnungen führt."

Hrůša ist der fünfte Chefdirigent in der 77-jährigen Geschichte der Bamberger Symphoniker. Er ist auch stellvertretender Musikdirektor des Royal Opera House sowie Erster Gastdirigent der Tschechischen Philharmonie und des Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Im November wurde ihm der Kulturpreis Bayern für seine Verdienste um die Bamberger Symphoniker verliehen. 2020 hatte er den Antonín-Dvořák-Preis der Tschechischen Akademie für klassische Musik und gemeinsam mit den Bamberger Symphonikern den Bayerischen Staatspreis für Musik verliehen bekommen.

(wa)

