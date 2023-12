Cellistin Julia Hagen erhält Young Artist Award

Wien/Luzern/Berlin (MH) – Die Cellistin Julia Hagen erhält den "Credit Suisse Young Artist Award" 2024 des Lucerne Festivals. Das gab die Jury um Intendant Michael Haefliger am Dienstag in Wien bekannt. Der Preis ist mit 75.000 Schweizer Franken (rund 79.365 Euro) dotiert. Zudem beinhaltet die Auszeichnung einen Konzertauftritt mit den Wiener Philharmonikern beim Lucerne Festival. Dieser wird für österreichische Musikerin am 7. September 2024 unter der Leitung von Christian Thielemann stattfinden.

Die 1995 in Salzburg geborene Hagen begann im Alter von fünf Jahren, Violoncello zu spielen. Sie studierte in ihrer Heimatstadt und in Wien sowie an der Universität der Künste Berlin und der Kronberg Academy. In der laufenden Saison konzertiert sie mit Orchestern wie der Dresdner Philharmonie unter Krzysztof Urbański, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Andrés Orozco-Estrada und dem Orchestre Philharmonique de Radio France unter Mirga Gražinytė-Tyla. Als Kammermusikerin spielte sie unter anderem bereits mit Igor Levit, Renaud Capuçon, Nikolai Lugansky und Sir András Schiff.

Der alle zwei Jahre verliehene Young Artist Award ist eine Initiative vom Lucerne Festival, den Wiener Philharmonikern, der Gesellschaft für Musikfreunde Wien und der Credit Suisse Foundation. Mit der Auszeichnung werden junge Musikerpersönlichkeiten geehrt und für einen entscheidenden Durchbruch unterstützt. Zu den bisherigen Preisträgern zählen die Cellistin Sol Gabetta, der Pianist Martin Helmchen, der Geiger Sergey Khachatryan und zuletzt die Saxophonistin Valentine Michaud.

