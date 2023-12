Cellistin Ema Krečič gewinnt Ian-Stoutzker-Preis

Salzburg/Berlin (MH) – Die slowenische Cellistin Ema Krečič hat den "The Sir Ian Stoutzker Prize" 2023 und 20.000 Euro gewonnen. Die 25-Jährige setzte sich unter sechs Finalisten durch, wie die Universität Mozarteum Salzburg am Donnerstag mitteilte. Krečič spiele mit technischer Perfektion und herzerfrischender Musikalität: "Nicht nur am Cello, sondern auch als feiner lyrischer Sopran zeigte sie ihr großes Können. Ihre Beiträge vom slowenischen Volkslied bis zur Moderne hat sie selbst mit Charme moderiert", lobte Juror Gottfried Franz Kasparek am Mittwochabend.

Den mit 1.000 Euro dotierten Publikumspreis erhielt mit Valerie Fritz ebenfalls eine Cellistin. Sie erhielt, wie auch die weiteren Finalisten Bálint Kovács (Blockflöte), Bianca Maria Fiorito (Flöte), Lorenz Karls (Violine) und Wen-Cheng Wei (Blockflöte), zudem 1.000 Euro für ihre Präsentation. Insgesamt hatten 19 Studenten der Universität Mozarteum an dem Wettbewerb teilgenommen.

"The Sir Ian Stroutzker Prize" wurde 2019 erstmals ausgelobt. Der Preis zeichne eine herausragende studentische Persönlichkeit aus, die mit musikalischer Gestaltungskraft, Poesie und einzigartiger Ausstrahlung zu überzeugen versteht, hieß es. Im jährlichen Wechsel werden Darbietungen aus dem Instrumentalbereich und dem Gesang bewertet. Förderer des Preises ist der britische Geschäftsmann und Philanthrop Sir Ian Stoutzker, der gemeinsam mit dem Geiger Yehudi Menuhin 1977 die Organisation Live Music Now gründete.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Links:

➜ https://www.moz.ac.at