Thüringen sichert Theater und Orchester bis 2032

Erfurt/Berlin (MH) – Die institutionell geförderten Theater und Orchester in Thüringen erhalten in den kommenden Jahren steigende Unterstützung. Die Staatskanzlei und die Kommunen unterzeichneten am Donnerstag Finanzierungsvereinbarungen für die Jahre 2025 bis 2032. "Wir schaffen so die notwendige Planungssicherheit und eine gesicherte Existenz für den fruchtbaren Nährboden hochwertiger kultureller Angebote im Land", sagte Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke).

In diesem Jahr erhalten die zwölf Häuser und Klangkörper gut 83 Millionen Euro. Die neue Vereinbarung sieht für 2025 knapp 102 Millionen Euro Landesmittel vor. Bis 2032 soll der jährliche Betrag auf mehr als 115 Millionen Euro wachsen. Die Kommunen steuern Anteile in unterschiedlicher Höhe dazu.

Der jetzt erzielte Abschluss ist Ergebnis von Gesprächen, die seit dem Frühjahr 2022 geführt wurden. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Finanzierung allgemeiner Tarifsteigerungen bis hin zur Ermöglichung des Flächentarifs für fast alle geförderten Einrichtungen.

