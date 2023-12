Donald Runnicles soll Chefdirigent in Dresden werden

Dresden/Berlin (MH) – Der Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin, Sir Donald Runnicles, soll neuer Chefdirigent der Dresdner Philharmonie werden. Wie das Orchester am Mittwoch mitteilte, werde ein Vertragsentwurf in Kürze dem Stadtrat der sächsischen Landeshauptstadt vorgelegt. Vorgesehen sei der Amtsantritt zur Saison 2025/26. Bereits ab der Spielzeit 2024/25 werde der Brite die Dresdner Philharmonie als designierter Chefdirigent leiten.

In Dresden folgt Runnicles (69) auf Marek Janowski, dessen Vertrag im Sommer nach vier Jahren ausgelaufen ist. An der Deutschen Oper Berlin werde der im schottischen Edinburgh Geborene bis zum Ende der Saison 2025/26 tätig bleiben und zwischen beiden Städten pendeln, sagte eine Sprecherin des Opernhauses.

Mit Runnicles habe man einen international renommierten und sehr erfahrenen Chefdirigenten gewinnen können, erklärte Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke). "An der Metropolitan Opera in New York ebenso begehrt wie an der Deutschen Oper Berlin und vielen weiteren großen Häusern wie in Wien, Paris, Mailand, London, steht er für höchstes künstlerisches Können und eine feste Verankerung in der internationalen Musikszene" sagte sie.

In die Suche nach einem neuen Chefdirigenten habe man viel Zeit und Reflexion investiert, betonte der Sprecher des Orchestervorstands, Robert-Christian Schuster. "Nach der hervorragenden Zusammenarbeit mit Marek Janowski war es uns wichtig, auf diesem enorm hohen Level weiterarbeiten zu können." Schon bei ihrem ersten Projekt mit Runnicles vor einem Jahr seien die Musiker überzeugt gewesen, "dass wir in ihm einen Chef hätten, der mit uns vertrauensvoll, in gegenseitigem Respekt und vor allem künstlerisch mit höchstem Anspruch zusammenarbeitet".

Er sei bei der Dresdner Philharmonie auf eine exzellente musikalische Qualität, auf großes Vertrauen und eine vorher kaum irgendwo erlebte Art des Zusammenspiels getroffen, erklärte Runnicles. "Ich bin überzeugt, dass ich gemeinsam mit diesem enorm engagierten Orchester Programme entwickeln und Konzerterlebnisse realisieren kann, die den hervorragenden Ruf der Dresdner Philharmonie weiter festigen und ausbauen." Dazu sollen auch internationale Tourneen, konzertante Opern und andere Projekte beitragen. Schon jetzt stehe die Aufführung von Benjamin Brittens "War Requiem" am 13. Februar 2025 fest. "Das ist mir als Brite und als Britten-Verehrer ein sehr wichtiges Signal für ein gemeinsames Erinnern."

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Janowski nimmt Abschied von Dresdner Philharmonie

(01.07.2023 – 10:10 Uhr)

➜ Weitere Artikel zur Dresdner Philharmonie

Link:

➜ http://www.dresdnerphilharmonie.de