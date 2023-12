Musikalische Komödie Leipzig: Nündel wird Musikdirektor

Leipzig/Berlin (MH) – Der Dirigent Michael Nündel wird neuer Musikdirektor der Musikalischen Komödie Leipzig. Der gebürtige Berliner übernimmt den Posten mit der Saison 2024/25, wie die Oper Leipzig am Donnerstag mitteilte. Nündel sei "ein Glücksfall und eine Bereicherung" für das Operetten- und Musicalhaus, sagte Opernintendant Tobias Wolff. Der Dirigent sei ein ausgewiesener Spezialist im Bereich des unterhaltenden Musiktheaters und bringe viele Ideen und Impulse für die Zusammenarbeit mit.

Der designierte Musikdirektor folgt auf Stefan Klingele, der das Amt von 2015 bis 2022 innehatte. Seit dessen Wechsel nach Bremen wirkt Tobias Engeli als kommissarischer Musikdirektor und Chefdirigent der Musikalischen Komödie.

Nündel hat an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin sowie an der Schola cantorum basiliensis in Basel Dirigieren und Klavier studiert. Von 2007 bis 2014 war er am Theater Kiel engagiert, wo er 2012 zum 2. Kapellmeister wurde. Von 2015 bis 2021 wirkte Nündel als 1. Kapellmeister am Staatstheater Dortmund. In Leipzig dirigiert er bereits die Musicalproduktion "The Producers" von Mel Brooks.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Repušić soll Generalmusikdirektor der Oper Leipzig werden

(15.11.2023 – 15:54 Uhr)

➜ Weitere Artikel zur Oper Leipzig

Link:

➜ http://www.oper-leipzig.de