Dortmunder GMD Feltz wechselt nach Kiel

Kiel/Dortmund/Berlin (MH) – Der Generalmusikdirektor des Theaters Dortmund, Gabriel Feltz, wechselt in gleicher Funktion an das Theater Kiel. Das teilten beide Häuser am Freitag mit. Der gebürtige Berliner folgt in Kiel auf Benjamin Reiners, der seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag nicht verlängert. Feltz' Engagement müssen noch der Verwaltungsrat des Theaters Kiel und der Hauptausschuss der Landeshauptstadt Kiel beschließen.

Feltz ist seit 2013 GMD in Dortmund und seit 2017 auch Chefdirigent der Belgrader Sinfonie. An beiden Orten ist er noch bis zum Ende der Saison 2024/25 gebunden. Da er seine vertraglichen Pflichten dort erfüllen wolle, werde derzeit verhandelt, welche Aufgaben er in der kommenden Spielzeit in Kiel bereits übernehmen kann, hieß es.

Der Dortmunder Opernintendant Heribert Germeshausen gratulierte Feltz zur neuen Aufgabe und den Kielern für eine erstklassige Wahl. "Sie bekommen einen hochprofessionellen und gradlinigen Künstler, der für die Sache brennt und für seine Musikerinnen und Musiker stets ansprechbar ist", sagte er. "Ich bin mir sicher, dass wir mit ihm einen hochengagierten Künstler gewonnen haben, der schon in Stuttgart und Dortmund bewiesen hat, wie man ein Publikum bindet und neu hinzugewinnt", erklärte der Kieler Generalintendant Daniel Karasek. Feltz betonte, dass er sich auf die neue künstlerische Herausforderung sehr freue: "Bereits in der nächsten Saison möchte und werde ich sehr gerne erste Akzente sowohl im Opernhaus als auch für den Konzertbetrieb setzen."

Der 1971 geborene Feltz hat an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin studiert. Nach einer Assistenz bei Gerd Albrecht an der Hamburger Staatsoper war er von 1995 bis 1997 am Theater Lübeck und anschließend am Theater Bremen engagiert. Von 2000 bis 2005 war er Generalmusikdirektor der Theater & Philharmonie Thüringen und von 2004 bis 2013 Chefdirigent der Stuttgarter Philharmoniker.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Kieler Generalmusikdirektor Reiners geht 2024

(11.05.2022 – 17:03 Uhr)

➜ Weitere Artikel zum Theater Kiel

Links:

➜ http://www.theater-kiel.de