Brandenburg fördert Theater und Orchester auch 2024

Potsdam/Berlin (MH) – Brandenburgs Kulturministerium unterstützt die überwiegend kommunalen und kommunal getragenen Theater und Orchester des Landes im kommenden Jahr mit insgesamt rund 43,21 Millionen Euro. Die Mittel fließen innerhalb des Theater- und Orchesterrahmenvertrages (TORV), der den Häusern und Ensembles Planungssicherheit geben soll.

Insbesondere in Zeiten von Krisen sei Kultur ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens, sagte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Freitag. Kultur sei kein "nice to have", sondern ein "Must have", betonte sie. "Jeder Euro für unsere festen Theater, Konzerthäuser und Orchester ist eine ausgesprochen gute Investition für die Zukunft der Kultur, für die Kultur der Zukunft."

Der TORV wurde im April 2023 um weitere vier Jahre bis 2026 fortgeschrieben. Er ist die Basis für eine vergleichbare Förderung für das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt und das Kleist Forum Frankfurt in Frankfurt (Oder), die Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder), das Piccolo-Theater Cottbus, das Brandenburger Theater (und Orchester), die neue Bühne Senftenberg und die Uckermärkischen Bühnen Schwedt sowie in der Landeshauptstadt Potsdam für das Hans Otto Theater, die Kammerakademie Potsdam, die Musikfestspiele Sanssouci und das Deutsche Filmorchester Babelsberg.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ https://mwfk.brandenburg.de