Berliner Philharmoniker: Silvesterkonzert ohne Zeppenfeld

Berlin (MH) – Der Bass Georg Zeppenfeld kann bei den verbleibenden zwei Silvesterkonzerten 2023 der Berliner Philharmoniker nicht mitwirken. Der Sänger habe seine Auftritte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt, teilte das Orchester am Samstag mit. Tobias Kehrer übernehme am Abend und am Sonntagnachmittag die Partie des Hunding in der konzertanten Aufführung des ersten Aktes der Wagner-Oper "Die Walküre".

Der gebürtige Dessauer gibt damit sein Debüt bei den Berliner Philharmonikern. Das Orchester danke Kehrer für sein kurzfristiges Einspringen und wünsche Zeppenfeld eine baldige Genesung.

Bei den Konzerten zum Jahreswechsel interpretiert Chefdirigent Kirill Petrenko Werke von Richard Wagner. Die Abende beginnen mit der Ouvertüre und der ersten Szene (Der Venusberg) aus "Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg". Es folgt der erste Akt aus der "Walküre" mit Jonas Kaufmann als Siegmund und Vida Miknevičiūtė als Sieglinde sowie nunmehr Kehrer als Hunding.

