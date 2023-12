Regierung unterstützt Wiener Sängerknaben finanziell

Wien/Berlin (MH) – Die Wiener Sängerknaben erhalten in finanzieller Notlage Hilfe von der österreichischen Bundesregierung. Das Bildungs- und das Kulturministerium stellen dem traditionsreichen Klangkörper 800.000 Euro zur Verfügung, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Samstag. Damit sollen die Sängerknaben ohne existenzielle Sorgen ins kommende Jahr gehen können.

Während der Corona-Pandemie musste der Chor alle Tourneen absagen, aus denen sich der gemeinnützige Verein überwiegend finanziert. Damals stellte die Stadt Wien 500.000 Euro für das Schuljahr 2021/22 zur Verfügung. Einem Bericht der "Kronenzeitung" zufolge sind zuletzt die Kosten für Personal, Energie und Lebensmittel durch die Inflation gestiegen und gleichzeitig Sponsorengelder ausgeblieben.

Anfang Dezember hatte der Vorstand der Sängerknaben, Erich Arthold, dem Bundeskanzler die Lage in einem persönlichen Termin geschildert. "Seitdem haben wir hinter den Kulissen an einer Lösung gearbeitet, die nun auf dem Tisch liegt", erklärte Nehammer. In den kommenden Monaten wolle man eine nachhaltige Lösung erarbeiten, die die Finanzierung der Wiener Sängerknaben und der Wiener Chormädchen dauerhaft sicherstellt. "Wir sind stolz auf diesen weltberühmten Chor, der seit mehr als 500 Jahren besteht und zur österreichischen Identität gehört und werden alles dafür tun, dass er eine gesicherte Zukunft hat", betonte der Kanzler.

